Vom Wert des Miteinanders und der Gemeinsamkeit: »Familie« - unter diesem Motto steht der neue »Jüdische Almanach« des Leo Baeck-Instituts. Bekannte Autorinnen und Autoren erzählen die unterschiedlichsten Familiengeschichten: amüsante ebenso wie dramatische (Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 178 S., br., 18 €).

»Wie nun alles stirbt und endet/ Und das letzte Rosenblatt/ Müd sich an die Erde wendet ...«, so beginnt Gottfried Kellers Gedicht »Erster Schnee«. Es ist einer von 50 Texten aus dem kleinen Band »Wintergedichte«, ausgewählt von Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell (Reclam, 87 S., geb., 10 €).

Schneematsch, Glühwein, Daunenjacken - und irgendwann auch wieder Frühlingsgefühle: Unter dem Titel »Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser« sind Wintergeschichten von Dora Heldt zu lesen (dtv, 190 S., geb., 12 €).

Jetzt in die Wärme entfliehen? Für seinen Band »Sehnsuchtsorte. Wo das Glück unserer Träume greifbar ist« hat sich All Moser in solche Weltgegenden auf den Weg gemacht - nach Kenia, China, in den Oman, nach Marrakesch, Sansibar, Florenz, Timbuktu und Samarkand (Atlantik, 256 S., geb., 22 €).

Vom Karneval über den Sommerschlussverkauf bis hin zu Silvester: »Durchs Jahr mit Loriot« - über 150 Zeichnungen sorgen für gute Laune (Diogenes, 126 S., geb., 20 €).