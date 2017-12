»Die Kraft des Guten verteilt sich stets wie das Licht. Wenn man Gutes ausstrahlt, kommt das der gesamten Menschheit zugute.« - Paulo Coelho ist dafür berühmt, dass er für Lebensweisheiten große Worte findet, an die andere sich halten können. »Freiheit« - unter diesem Motto steht sein Buchkalender für 2018 mit seinen Zitaten und farbenprächtigen Bildern von Catalina Estrada (Diogenes, 214 S., 17 €). Mit Zitaten aus dem Roman »Die Spionin« des brasilianischen Bestsellerautors gibt es auch einen »Coelho Wandkalender« (Diogenes, 24 x 32,2 cm, 14 Blatt, 14 €).

Paradiesische Landschaften, fremde Kulturen, spektakuläre Architektur, exotische Tiere und farbenprächtige Pflanzen in faszinierenden Fotos: Den Harenberg-Kalender »Eine Reise um die Welt« kann man sich auf den Schreibtisch stellen, um Tag für Tag die Wunder unserer Erde zu bestaunen (KV&H Verlag, 17,3 x 23,6 cm, 384 S., 23,99 €).

24 Jahre gibt es ihn schon, doch er erstaunt stets aufs Neue: Der Postkartenkalender »Fliegende Wörter«, herausgegeben von Andrea Grewe, Hiltrud Herbst und Doris Mendlewitsch, bietet auch 2018 wieder »53 Qualitätsgedichte zum Verschreiben und Verbleiben« - in einer Gestaltung, durch die jedes Wochenblatt zum Kunstwerk wird (Daedalus Verlag, 16,4 x 19,1 cm, 56 Blatt, 16,95 €).

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!