Berlin. Stürme, Hagel und Starkregen haben im Jahr 2017 versicherte Sachschäden in Höhe von zwei Milliarden Euro verursacht. Allein die Unwetterserie zwischen Ende Juni und Anfang Juli mit »Paul« und »Rasmund« schlug mit rund 300 Millionen Euro zu Buche, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch mitteilte. Nicht enthalten in der Bilanz seien Schäden an Kraftfahrzeugen. Wie 2016 seien große Naturkatastrophen ausgeblieben. In den Jahren zuvor hatten die Sachversicherer im Durchschnitt 2,4 Milliarden Euro für Schäden durch Naturgefahren geleistet. dpa/nd