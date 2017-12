Berlin. Die deutschen Flughäfen erwarten für 2017 ein Rekordergebnis und gehen ungeachtet der Air-Berlin-Pleite auch für das kommende Jahr von weiter steigenden Passagierzahlen aus. »Die Mehrheit der deutschen Flughäfen befindet sich auf Wachstumskurs«, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel, am Mittwoch. Für 2018 geht der ADV von einem Wachstum der Passagiernachfrage um 4,2 Prozent aus; bei der Luftfracht wird ein Anstieg von 5,1 Prozent erwartet. Beim innerdeutschen Passagieraufkommen erwartet der Flughafenverband hingegen Stagnation. AFP/nd

