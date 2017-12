Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Frankfurt a. M. CDU-Bundesvize Julia Klöckner hat sich kritisch zur Weihnachtspredigt des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, geäußert. Anlass sind Anspielungen von Bedford-Strohm auf US-Präsident Donald Trump. Sie halte Trump für hochproblematisch, sagte die Katholikin Klöckner der »Bild«-Zeitung. »Aber er ist nun einmal demokratisch gewählt, und am Ende ein Mensch mit der gleichen Würde und dem gleichen Wert wie andere auch.« Bedford-Strohm hatte in seiner Predigt Bezug auf Trumps Slogan »America first« genommen und gesagt: »Wer die Welt nur noch als Kampfplatz der Interessen sieht und mit dieser Brille, gegen andere gewendet, sagt: ›Amerika zuerst‹ oder ›Deutschland zuerst‹ oder was immer sonst ›zuerst‹, der öffnet nicht die Beziehungen hin zu den anderen, sondern der verschließt sie.« epd/nd