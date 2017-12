Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Einer der bekanntesten Comicautoren der Welt, Stan Lee, der den Marvel-Verlag bekannt gemacht hat, indem er dessen Superheldenuniversum miterfunden hat, wird heute 95 Jahre alt. Marvel verdankt der unerschöpflichen Gedankenwelt von Lee Figuren wie den Hulk, Thor, die Avengers, die X-Men, die Fantastischen Vier und Spider-Man.

Mit Lees ersten Texten im Jahr 1941 begann seine Karriere, in der er rund 350 Charaktere schuf. Einfach hatte es der Sohn von aus Rumänien eingewanderten Eltern nicht. Wegen der häufigen Arbeitslosigkeit des Vaters nahm der in New York als Stanley Martin Lieber geborene Junge schon früh Jobs an. Mit 17 Jahren schrieb er unter dem Künstlernamen Stan Lee erste Abenteuer beim Verlag Timely Publications, der später Marvel heißen würde.

Miturheber der Marvel-Figuren und -Geschichten - wie Zeichner und Szenaristen - werden vom Verlag bis heute oft nicht genannt.

»Schon zu frühen Marvel-Zeiten schien sich Lee nicht besonders um die Rechte der Anderen zu scheren. Während die meisten seiner Zeichner von morgens bis abends zu Hause an ihren Zeichenbrettern malochten, ohne am reißenden Absatz ihrer Werke finanziell beteiligt zu sein, empfing Lee im Verlag Journalisten, hielt Vorträge an Universitäten und gerierte sich als alleiniger Macher der Marvel-Erfolgsgeschichte«, schreibt etwa der Berliner »Tagesspiegel«.

Stan Lee firmiert heute als »Executive Producer« der überaus erfolgreichen Marvel-Filme und -Serien. Noch heute hat der Kreativkopf mit grauem Schnurrbart und Aviator-Sonnenbrille seinen berühmten Gastauftritt in jeder Marvel-Filmadaption. dpa/nd