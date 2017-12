Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Brasília. Venezuela verstrickt sich zunehmend in ein diplomatisches Kräftemessen mit seinen Kritikern. Als Reaktion auf den Landesverweis ihres Botschafters in Venezuela erklärte die brasilianische Regierung den ranghöchsten venezolanischen Diplomaten Gerardo Delgado am Dienstag zur »unerwünschten Person«. Drei Tage zuvor hatte Venezuela den brasilianischen Botschafter Ruy Pereira zur persona non grata erklärt. Zur Begründung sagte die Chefin der mächtigen Verfassungsgebenden Versammlung, Delcy Rodriguez, die Amtsenthebung von Brasiliens Ex-Präsidentin Dilma Rousseff sei »illegal« gewesen. Botschafter Pereira sei deshalb so lange in Venezuela nicht willkommen, bis die verfassungsrechtliche Ordnung im Nachbarland wiederhergestellt sei. AFP/nd