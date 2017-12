Nairobi. Bei einem US-Luftangriff sind in Somalia nach Armeeangaben 13 Kämpfer der islamistischen Shebab-Miliz getötet worden. Das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte teilte am Mittwoch mit, die Islamisten seien am Morgen des 24. Dezember im Süden des Landes getroffen worden. Der Angriff war demnach mit der somalischen Regierung abgestimmt. Die US-Streitkräfte haben ihre Einsätze in Somalia in den vergangenen Wochen verstärkt. So flogen sie mehr Drohnenangriffe als bislang gegen die Shebab-Miliz sowie die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). AFP/nd