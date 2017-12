c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Tokio. Die japanische Atomaufsicht hat dem Betreiber des AKW Fukushima erstmals seit der Atomkatastrophe eine Wiederinbetriebnahme von Reaktoren genehmigt. Die Behörde bescheinigte dem Unternehmen Tepco am Mittwoch, dass zwei der sieben Reaktoren in der zentraljapanischen Anlage Kashiwazaki-Kariwa die erhöhten Sicherheitsauflagen erfüllen, wie ein Behördenvertreter sagte. Bevor Tepco die Atomreaktoren neu starten kann, müssen allerdings noch örtliche Behörden zustimmen. Das könnte Jahre dauern. Vier Meiler im japanweit größten Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa sind seit dem Unglück von Fukushima im März 2011 nicht mehr in Betrieb, die anderen wegen Störfällen bereits seit 2007.

Nach der Katastrophe von Fukushima waren alle Atomanlagen in Japan abgeschaltet worden. Im Jahr 2015 durften im Südwesten des Landes die ersten zwei Reaktoren wieder ans Netz gehen. Nach und nach wurden auch weitere Reaktoren hochgefahren, allerdings von anderen Betreibern als Tepco. AFP/nd