Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen bewilligen offenbar immer häufiger eine Cannabis-Therapie. So hat die Barmer als zweitgrößte gesetzliche Kasse in den ersten neun Monaten seit der Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke etwa zwei Drittel der Anträge auf Kostenübernahme bewilligt, wie die Kasse am Donnerstag mitteilte. Gestellt wurden knapp 2900 Anträge, davon wurden 1730 Anträge bewilligt. Ein Drittel wurde abgelehnt. epd/nd