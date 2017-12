Dresden. Die Beherbergungsbetriebe in der Sächsischen Schweiz dürften das Jahr mit einem neuen Übernachtungsrekord abschließen. Schon in den ersten zehn Monaten seien mit 1 459 084 Übernachtungen rund 40 000 mehr gezählt worden als im Vergleichszeitraum des bisherigen Nachwenderekordjahres 2012, sagte Tourismusverbandschef Klaus Brähmig am Donnerstag in Dresden. Im Vergleich mit dem Vorjahr sei das ein Plus von 3,6 Prozent. dpa/nd