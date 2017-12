Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Erfurt. Nachtrag aus der Vorweihnachtswoche: Mit dem Wunsch, sich von der Polizei eine Entschuldigung für sein Fehlen am Arbeitsplatz schreiben zu lassen, ist ein 29-Jähriger in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt abgeblitzt. Er war mit einer entsprechenden Bitte auf der Wache erschienen, wie die Polizei berichtete. Als Grund nannte er einen Besuch von mehreren Polizeibeamten in seiner Wohnung in den frühen Morgenstunden, weswegen er nicht zur Arbeit gehen könne. Wegen des extremen Alkoholgeruchs, den der Mann ausströmte, veranlassten die Beamten auf der Wache einen Alkoholtest. Der ergab dann tatsächlich mehr als drei Promille. Zur Klärung eines Sachverhalts waren Polizisten morgens tatsächlich kurz bei dem Mann gewesen. Eine Bescheinigung für den Arbeitgeber stellten die Beamten trotzdem nicht aus. dpa/nd