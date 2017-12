Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Schwerin. Drei ehemalige Geschäftsführer des seit 2007 insolventen CD-Werks in Dassow im Kreis Nordwestmecklenburg müssen sich seit Donnerstag erneut vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf den 68, 62 und 52 Jahre alten Männern zu Prozessbeginn gemeinschaftlichen schweren Betrug, Bankrott und Verletzung der Insolvenzantrags- und der Buchführungspflicht vor. Die Angeklagten sollen vor allem Ende 2006 durch falsche Angaben eine Fondsgesellschaft dazu gebracht haben, 15 Millionen Euro für bestimmte Vorhaben des CD-Werks bereitzustellen. Innerhalb weniger Tage sollen sie das Geld jedoch für andere Zwecke ausgegeben haben. Die Angeklagten kündigten an, sich am nächsten Verhandlungstag am 17. Januar gegen die Vorwürfe verteidigen zu wollen. dpa/nd