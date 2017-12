c/o

Dresden. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Sachsen wächst weiter. Die Zahl der Mitglieder habe sich Ende 2017 auf mehr als 5000 erhöht, teilte der Verband am Donnerstag in Dresden mit. Ende 2016 habe der ADFC gut 4500 Mitglieder gezählt, 2010 seien es noch 3000 gewesen. Im Jahr 2017 habe der Club 250 Radtouren mit mehr als 3500 Teilnehmern organisiert. Außerdem berät er in technischen Fragen rund um das Fahrrad und setzt sich vor Ort für eine fahrradfreundliche Verkehrsplanung ein. Viele Mitglieder profitieren auch von der Pannenhilfe. Deutschlandweit hat der Club 170 000 Mitglieder. Den Angaben zufolge hat der 1991 gegründete Landesverband Sachsen die größten Zuwachsraten. dpa/nd