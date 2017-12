Xi Jinping, chinesischer Staats- und Parteichef Foto: dpa/AP/Ng Han Guan

Chinesischen Diplomaten ist es gelungen, Afghanistan in einen Dialog über Frieden mit Pakistan und die Bekämpfung des Terrorismus einzubinden. »Wir wissen die Bemühungen Chinas zu schätzen, diese einzigartigen Dreiparteiengespräche ins Leben zu rufen«, sagte der afghanische Außenminister Salahuddin Rabbani am Dienstag in Peking nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus China und Pakistan.

Die chinesische Regierung hatte zuvor angeboten, Afghanistan in ein milliardenschweres Investitionsprogramm einzubinden. Im neuen Jahr soll es ein Folgetreffen in Kabul geben, zu dem Peking auch Vertreter der Taliban einladen will.

Afghanistan und Pakistan trennt eine Reihe von Konflikten. Die afghanische Regierung wirft dem Nachbarland vor, die radikalen Gruppen der Taliban zu unterstützen und ihnen Unterschlupf zu gewähren. Außerdem gibt es Streit um den Grenzverlauf. Die pakistanische Regierung wiederum misstraut Kabul, weil die dortige ...