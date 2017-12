Das nennt man Liebe: Socken für den Fall der Fälle. Foto:

Der 5. Oktober beginnt freundlich: Sonne und ein mildes Lüftchen begleiten mich, als ich gegen 9 Uhr das Haus verlasse. Ganz anders, als es die Wetterfrösche am Abend vorher prophezeit haben. Ist es vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Noch mag ich nicht so recht daran glauben, obwohl ein Orkantief für diesen Tag ankündigt ist. Spätestens nachmittags soll »Xavier« von Großbritannien kommend den Norden Deutschlands erreichen, heißt es. Genau dorthin, nämlich nach Papenburg im Emsland, will ich an diesem Tag mit der Bahn fahren. Ehe »Xavier« sich dort so richtig austobt, werde ich mein Ziel erreicht haben. Hoffe ich! 15.41 Uhr soll der Zug in Papenburg ankommen.

Pünktlich um 10.34 Uhr verlässt der IC 146 nach Amsterdam den Berliner Hauptbahnhof, es geht flott voran. Ich habe es mir gemütlich gemacht, nutze die Zeit, um ein bisschen zu arbeiten, und hämmere gut gelaunt in die Tastatur meines Laptops. 12.01 Uhr erreicht der Zug planmäß...