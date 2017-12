Foto: Cortesía/NOTIMEX/dpa

Letzter bekannter Mensch, der noch im 19. Jahrhundert geboren wurde: Emma Morano. »Du kannst nicht immer 17 sein«: Schlagersänger Chris Roberts. Rockmusiker Tom Petty. Blueslegende Fats Domino. Erst Heavy Metal, dann Oper: Sänger Dmitri Chworostowski. Leitete zweimal das Wiener Neujahrskonzert: Dirigent Georges Prêtre. Großfeuilletonist Joachim Kaiser. Rumäniens Ex-König Mihai I. »Graf Yoster«: Schauspieler Lukas Ammann. Verfilmte den Jahrhundert-Postraub: Regisseur Claus Peter Witt. Bond-Darsteller Roger Moore. Nicht nur Bond-Girl: Karin Dor. Adam »Batman« West. »Gefährliche Liebschaften«: Jeanne Moreau. Schrieb mit am Drehbuch für »Paris, Texas«: Dramatiker und Schauspieler Sam Shepard. »Paris, Texas«-Hauptdarsteller Harry Stanton. Pariser Varieté-Chefin Helene Martini. Schriftsteller, Historiker und Mitterands Regierungssprecher: Max Gallo. »Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh«: Schauspieler Mireille Darc, Jean Rochefort. Schauspielerin Danielle Darrieux. Rocker Johnny Hallyday. Sängerin und Schauspielerin Daliah Lavi. Indische Sängerin Kishori Amonkar. Bollywood-Stars Om Puri, Shashi Kapoor. »Gangs of New York«: Kamerakünstler Michael Ballhaus. »Das Schweigen der Lämmer«: Regisseur Jonathan Demme. »Rocky«-Regisseur John Avildsen. »Millennium«-Star Michael Nyqvist. Thriller-Autor Wolfgang Schreyer. Mörder und Sektengründer Charles Manson. Mafia-Boss Toto Riina. Chilenischer Junta-General Fernando Matthei. Uruguayischer Liedermacher Daniel Viglietti. »Johnny B. Goode«: Rock ’n’ Roller Chuck Berry. Stimmwunder, Jazz- und Popstar Al Jarreau. Sang den Welthit »Lambada«: Loalwa Braz Vieira. Südafrikanische Jazzsängerin Thandi Klaasen. Anti-Apartheid-Kämpfer Ahmed Kathrada. Verteidigte Mandela im Rivonia-Prozess: Anwalt Joel Joffe. Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial: Arseni Roginski. Kümmerte sich um deutsch-russische Kontakte und die Entschädigung sowjetischer Kriegsgefangener: Eberhard Radzuweit. »Meinst du, die Russen wollen Krieg?«: russischer Lyriker Jewgeni Jewtuschenko. Gab Zeugnis von der Leningrad-Blockade: Schriftsteller Daniil Granin. »Die Kraniche ziehen«: Schauspieler Alexej Batalow. Früherer US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski. Verhinderte den Einsatz von Atomwaffen: sowjetischer Offizier Stanislaw Petrow. Zeigte ein vietnamesisches Mädchen nach einem Napalm-Angriff: Kriegsfotograf John Morris. Dokumentierte werdendes Leben: Fotograf Lennart Nilsson. Israelischer Fotograf David Rubinger. Starb in Israel: Putins Deutschlehrerin Mina Berliner. Mitbegründer der russischen Umweltbewegung Alexej Jablokow. Russischer Physiker und Nobelpreisträger Alexej Abrikossow. Erhielt als bisher einzige Frau die Fields-Medaille: iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani. Irans Ex-Präsident Akbar Rafsandschani. Iraks kurdischer Ex-Präsident Dschalal Talabani. Portugals Ex-Präsident Mario Soares. Erster Präsident der Seychellen: James Mancham. Erster Ministerpräsident der Volksrepublik Lugansk: Waleri Bolotow. Kommandeur der Separatisten im Donezk Michail Tolstych. Russischer UN-Botschafter Witali Tschurkin. Russischer Botschafter in Sudan Mirgajas Schirinski. Nordirischer Politiker Martin McGuiness. Franco-Minister José Molina. Kenner des Spanischen Bürgerkriegs: Historiker Hugh Thomas. Historiker und Faschismusforscher Kurt Gossweiler. Stalin-Enkel: Theaterregisseur Alexander Burdonski. »Die besten Jahre«: Schauspielerin Lissy Tempelhof. DEFA-Regisseur Roland Gräf. »Lotte in Weimar«: Regisseur Egon Günther. Shakespeare-Regisseur Peter Hall. »Sommer vorm Balkon«: Schauspieler Andreas Schmidt. »Hiroshima mon Amour«: Emmanuelle Riva. Erster Godzilla-Darsteller: Haruo Nakajima. Schauspieler Hans-Michael Rehberg. Theaterdiva Inge Keller. Kinderfilmregisseur Wolfgang Hübner. Jugendbuch-Autor Willi Fährmann. Illustrator Horst Hussel. Verleger Elmar Faber. Schauspielerinnen Ingeborg Krabbe, Christine Kaufmann, Sonja Sutter, Margot Hielscher. Schlagersängerinnen Ina-Maria Federowski, Andrea Jürgens. Modeschöpferin Laura Biagiotti. Designer Otto Kern. Erfand den Neoprenanzug: Jack O’Neill. Gilt als Erfinder der Pizza Hawaii: Sam Panopoulos. Brachte die Tempo-Erbsen auf den Markt: Lebensmittelforscher Peter Kretschmer. Langjähriger Bauernpräsident Constantin Freiherr Heereman. Zwieback-Unternehmer Carl-Jürgen Brandt. Feinkost-Unternehmer Helmut Käfer. Starkoch und Sterne-Verweigerer Alain Senderens. Restaurantkritiker Christian Millau. Drei-Sterne-Koch Helmut Thieltges. Bislang letzter Mensch auf dem Mond: Astronaut Eugene Cernan. Kosmonaut Wiktor Gorbatko. Erster Mensch auf Weltraumspaziergang: Astronaut Bruce McCandless. Desertierten nach Nordkorea: US-Soldaten Joseph Dresnok, Charles Jenkins. Soulsänger Charles Bradley. Bluessängerin Joy Fleming. Sänger und Schauspieler David Cassidy. Entdeckte die Beatles: Manager Allan Williams. Entwickelte Synthesizer und Drum-Computer: Ikaturo Kakehashi. Schlug nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima als Erste Alarm: Telefonistin Yoshie Oka. Saudischer Waffenhändler Adnan Kashoggi. Selbst ernannter Kalif des Islamischen Staats: Abu Bakr al-Bagdadi. Starb am Mount Everest: Extrem-Bergsteiger Ueli Steck. Everest-Pionier und -Fotograf Norman Dyhrenfurth. Im Himalaya verunglückt: Basejumper Waleri Rosow. Beim Trainingsunfall gestorben: Skirennfahrer David Poisson. Vergiftete sich nach seiner Verurteilung noch im Gerichtssaal: bosnisch-kroatischer Kriegsverbrecher Slobodan Praljak. Türkischer, früher bulgarischer Gewichtheber Naim Süleymanoglu. Sportreporter Waldefried Vorkefeld. Langjähriger DDR-Turnpräsident Günter Borrmann. Russisches Eishockey-Idol Wladimir Petrow. Eishockeyspieler und -trainer Lorenz Funk, Gerhard Kießling. Tour-de-France-Sieger Roger Pingeon. Rodel-Olympiasiegerinnen Margit Schumann, Steffi Walter-Martin. Bob-Olympiasieger Steven Holcomb. Pionier der Herztransplantation Christian Cabrol. Chefarzt der Sachsenklinik: Schauspieler Dieter Bellmann. Führte die Leipziger Messe in die Marktwirtschaft: Kurt Schoop. Leipzigs Ex-OB Hinrich Lehmann-Grube. Amsterdams Bürgermeister Eberhard van der Laan. Dänischer Jazzer Svend Asmussen. Blues-Harmonikaspieler James Cotton. Kubanischer Trompeter Ernesto Puentes. Jazzpianistin Geri Allen. Jazzgitarristen Chuck Loeb, John Abercrombie. Stand im Zentrum des britischen Profumo-Skandals: Partygirl Christine Keeler. 2,32 Meter: Neil Fingleton, größter Brite. Leitete zuletzt das Londoner Victoria and Albert Museum: Museumsmanager Martin Roth. Gründete nach der Niederschlagung des Prager Frühlings den Exilverlag Index: Bedrich Utitz. Schweizer Lyriker Kurt Marti. Schriftstellerin Waltraud Lewin. Tier-Bildhauer Uwe Böttcher. Nebendarsteller »Schildkröte« aus der Comedy-Serie »Dittsche«: Franz Jarnach. »Lied der Schlümpfe«: Musikproduzent Frank Dostal. Schlümpfe-Zeichner Pascal Garray. Entwarf die ersten »Bambi«-Skizzen: Zeichner Tyrus Wong. Erfand die Abrafaxe: Comic-Zeichnerin Lona Rietschel. Verhalf den Graffiti-Sprayern zur Anerkennung: Fotograf Jon Naar. Setzte sich für die Bewahrung des afghanischen Kulturerbes ein: Archäologin Nancy Dupree. Ermordet: mexikanischer Enthüllungsjournalist Javier Cardenas, regierungskritische maltesische Bloggerin Daphne Galizia. »Tatort«-Kommissare Dietz-Werner »Bienzle« Steck, Martin »Flemming« Lüttge. Legendärer Strafverteidiger Heinrich Senfft. »Major Zeman«: Schauspieler Vladimir Brabec. Tschechischer Widerstandskämpfer gegen die Wehrmacht: Jaroslav Klemes. Zeugin des Holocaust an den tschechischen Roma: Emilie Machalkova. Holocaust-Leugner Ernst Zündel. Holocaust-Forscher Eberhard Jäckel. Polnischer Widerstandskämpfer und Förderer der Dresdner Frauenkirche: Marian Sobkowiak. Goebbels’ Sekretärin Brunhilde Pomsel. Präsident des Internationalen Sachsenhausen-Komitees: Roger Bordage. Berichtete vom Überfall der Wehrmacht auf Polen: Kriegsreporterin Clare Hollingworth. Konnte sich aus dem besetzten Polen retten: Philosoph und Soziologe Zygmunt Baumann. Linker Kulturtheoretiker Mark Fisher. Historikerin Jutta Seidel. Militanter Kämpfer für die Rechte der Indianer: Dennis Banks. Schriftsteller und Indianer-Freund Rainer Klis. Vater des Erasmus-Studentenprogramms: Europapolitiker Manuel Marin. Tennisstar Jana Novotna. Eiskunstlauf-Olympiasieger Paul Falk. Handballer Bernhard Kempa. Australischer Tennis-Star Mervyn Rose. Aborigine-Musiker Geoffrey Yunupingu. Australische Leichtathletik-Ikone Betty Cuthbert. Langstreckenläufer und Trainer Siegfried Herrmann. Radweltmeister und ND-Fotograf Bernhard Eckstein. Sportjournalist und jahrzehntelanger ND-Redakteur Klaus Huhn. Ehemaliger FAZ-Herausgeber Dieter Eckart. Langjährige »Brigitte«-Chefredakteurin Anne Volk. Schrieb mit »Sexual Politics« Geschichte: Feministin Kate Millett. »Playboy«-Gründer Hugh Hefner. Feministinnen und Schriftstellerinnen Silvia Bovenschen, Verena Stefan. Erste evangelische Frauenbeauftragte in Deutschland: Anne Edeling-Unger. Erzkonservativer Katholik: Kardinal Joachim Meisner. Mitbegründer der Kirchenasyl-Bewegung Eberhard Vorbrodt. Feofan, russisch-orthodoxer Erzbischof für Deutschland. Literatur-Nobelpreisträger Derek Walcott. Psychologe Adolf Kossakowski. Charité-Kinderärztin Ingeborg Rapoport. Chirurg und Transplantations-Pionier Thomas Starzl. Lepra-Ärztin Ruth Pfau. Pionier der Stammzellenforschung Oliver Smithies. Country-Sänger Glen Campbell, Don Williams, Peter Tschernig. »Hey Boss, ich brauch mehr Geld«: Sänger Gunter Gabriel. Milliardär David Rockefeller. Im Zentrum mehrerer politischer Affären: Milliardenerbin Liliane Bettencourt. Erforschte die Ungleichheit: Ökonom Anthony Atkinson. Hartz-IV-Kritiker Werner Schulten. Marx-Experte und Historiker Heinrich Gemkow. Literaturwissenschaftler und Brecht-Kenner Werner Hecht. Polnische Dichterin Julia Hartwig. Dichter John Ashbery. Filmemacher Werner Nekes. Schwulenaktivist Eduard Stapel. Entwarf die Regenbogenfahne: Gilbert Baker. Kämpfte für die Homo-Ehe: Edith Windsor. Schloss mit seinem Freund die erste eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland: Friedrich Harre. Der Mann am Klavier in der Talkshow »3 nach 9«: Pianist Gottfried Böttger. Düpierte Gottschalk bei der Buntstift-Wette: Bernd Fritz. US-Komiker und Bürgerrechtler Dick Gregory. Zappelphilipp vom Dienst: Komiker Jerry Lewis. Gründete den rechten US-Fernsehsender Fox News: Roger Ailes. Letzter deutscher Postminister Wolfgang Bötsch. »Roter Reeder« Peter Krämer. Städteplaner und Architekt Albert Speer. nd-Mitarbeiter Rolf Günther, Ursula Pätzel. LINKE-Politiker Dominik Heilig, Jörg Lobach, Dietmar Pellmann. Ex-Bundespräsident und Ruck-Redner Roman Herzog. Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Kohl- und Adenauer-Biograf Hans-Peter Schwarz. Floh mit dem Heißluftballon aus der DDR: Peter Strelzyk. SED-Funktionär und Journalist Eberhard Fensch. Langjähriger DKP-Vorsitzender Herbert Mies. DKP-Funktionär und Journalist Rolf Priemer. Organisierte Solidarität mit dem inhaftierten Erich Honecker: Klaus Feske. SPD-Politiker Horst Ehmke. DDR/BRD-Doppelagent Werner Stiller. Computer-Pionier Heinz Billing. Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals. Machte das Computerspiel »Pac Man« zum Welterfolg: Masaya Nakamura. Finnlands Ex-Präsident Mauno Koivisto. Griechischer Ex-Premier Konstantinos Mitsotakis. Panamas Ex-Diktator Manuel Noriega. Leitete das norwegische Nobelkomitee: Kaci Kullmann Five. Gründete das Collegium Musicum: slowakischer Experimentalmusiker Marian Varga. Linkin-Park-Sänger Chester Bennington. Gründete die Allman Brothers: Rockmusiker Gregg Allman. Can-Schlagzeuger Jaki Liebezeit. Can-Bassist Holger Czukay. Rockhaus-Keyboarder Carsten Mohren. AC/DC-Produzent George Young. AC/DC-Gitarrist Malcolm Young. Hip-Hop-Wegbereiter David Axelrod. Großvater des Techno, Vorreiter der elektronischen Musik: Pierre Henry. Rapper Prodigy. Vater der Gitarren-Zertrümmerer: Künstler Gustav Metzger. Griechischer Objektkünstler Jannis Kounellis. Bildhauer Fritz Koenig. Maler und Grafiker Howard Hodgkin. Popart-Künstler James Rosenquist. Maler A. R. Penck, Johannes Grützke, Arno Rink. Maler Ilja Glasunow, Karl Otto Götz. Kunstsammlerin und Mäzenin Gabriele Henkel. Meisterjockey Peter Remmert. Rad-Olympiasieger Lothar Thoms, Stephen Wooldridge, Fredy Schmidtke. Radball-Weltmeister Karl Buchholz. Skandalumwitterter Radsportfunktionär Hein Verbruggen. Korrupter FIFA-Funktionär Chuck Blazer. Früherer englischer Fußball-Nationaltrainer Graham Taylor. DDR-Nationalspieler Manfred Kaiser. HSV-Manager Timo Kraus. Langjähriger Servicemann der deutschen Fußballnationalmannschaft Manfred Drexler. Hans Schäfer, Weltmeister von 1954. Schalke-Ikone Friedel Rausch. Grusel-Bestseller »Der Exorzist«: Schriftsteller William Blatty. Horror-Filmer George Romero, Tobe Hooper. Chinesische Dissidenten Liu Xiaobo, Yu Zhijian. Beteiligt an der Entwicklung der modernen chinesischen Schriftzeichen: Linguist Zhou Youguang. Mezzosopranistin an der Berliner Staatsoper: Rosemarie Lang. Tanzte an der Berliner Staatsoper: Primaballerina Nora Mank. Startenor Nicolai Gedda. Opernsänger Kurt Moll. Rossini-Experte und Dirigent Alberto Zedda. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker: Geiger Thomas Brandis. Wagner-Tenor Endrik Wottrich. Intendant der Berliner Symphoniker Jochen Thärichen. Opernregisseur Johannes Felsenstein. Komponierte das »Danke«-Lied: Martin Schneider. Geheimrezept rohe Eier: 117 Jahre alte Jamaikanerin Violet Brown.