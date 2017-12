Nichts gegen frische Luft in Klassenzimmern. Aber zu viel ist zu viel. Der Schulunterricht im Flüchtlingslager Gambiri im Osten Afghanistans muss im Freien stattfinden. Unzählige Schulen in dem Kriegsland, in das Deutschland abschiebt, sind in der gleichen misslichen Lage oder haben allenfalls Zelte zur Verfügung. Insbesondere für Mädchen ist das aber noch nicht das größte Problem: Nach einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Oktober gehen zwei Drittel von ihnen gar nicht zur Schule. Oder anders ausgedrückt: Von den 3,5 Millionen afghanischen Kindern, die nicht zur Schule gehen, sind 85 Prozent Mädchen. rst

Foto: AFP/Noorullah Shirzada