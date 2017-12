Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Brandenburgs Polizei will den Einsatz von Elektroschock-Waffen, sogenannten Tasern, testen. Man habe dem Innenministerium einen Vorschlag vorgelegt, sagte am Freitag Polizeipräsidiumssprecher Torsten Herbst. Falls das Ministerium zustimmt, hofft die Polizei, Mitte 2018 mit einem einjährigen Test beginnen zu können. In der Pilotphase sollen die dritte Hundertschaft der Bereitschaftspolizei in Cottbus und die Polizeiinspektion Elbe-Elster insgesamt 20 Taser erhalten. Die Polizei verspreche sich davon, »die Lücke zwischen dem Einsatz von Schusswaffen und dem Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray zu schließen«. dpa/nd