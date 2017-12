Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Meiningen. In diesem Jahr haben mehr Polizeianwärter im Bildungszentrum der Thüringer Polizei eine Ausbildung begonnen als im Vorjahr. Für den Vollzugsdienst waren es mit etwa 200 neuen Anwärtern rund 50 Kandidaten mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Bildungszentrum in Meiningen mit. Erfolgreich beendeten ihre Ausbildung rund 130 Anwärter. Sie treten nun überwiegend für den mittleren Polizeivollzugsdienst etwa in der Bereitschaftspolizei an. Dagegen brachen 26 Auszubildende und Studierende im Laufe des Jahres die Ausbildung ab oder wurden entlassen. Thüringens Polizeigewerkschaften beklagen allerdings, dass mit der Aussicht auf Hunderte Ruheständler in den kommenden Jahren deutlich mehr neue Polizisten ausgebildet werden müssten. dpa/nd