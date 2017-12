Foto: Frankfurt am Main. Leuchtspuren in der Nacht: Die Fahrzeuge ziehen auf der Autobahn 5 bei Frankfurt am Main (Hessen) Lichtfäden durch die Dunkelheit (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Laut ADAC-Statistik passieren rund zwanzig Prozent aller Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen bei Nacht. Das entspräche zwar etwa dem Anteil der Nachtfahrten am Verkehrsaufkommen. Doch ist die Gefahr, bei einem nächtlichen Unfall tödlich zu verunglücken, besonders hoch. 2015 gab es laut ADAC bei 29,3 Prozent aller Nachtunfälle Todesopfer. dpa/nd Foto: dpa/Boris Roessler