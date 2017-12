Magdeburg. Für die Pflege von Deichen bekommen Schäfer in Sachsen-Anhalt 2018 mehr Geld. Statt 270 gibt es 425 Euro pro Hektar vom Land, wenn Schafe auf den Deichen weiden. »Schafe sind die beste Art, einen Deich zu pflegen«, sagte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). Durch ihre Tritte verdichteten die Tiere den Deich. Übernimmt der Schäfer die Komplettpflege inklusive Entbuschung und Mäharbeiten, steigt die Prämie von 820 auf 975 Euro. Derzeit werden mit 1460 Hektar 52 Prozent der Deichfläche des Landes von Schafen beweidet. dpa/nd

