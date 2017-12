Radikale Palästinenserorganisation im Gaza-Streifen wird in diesen Tagen 40 Jahre alt / Erneute Luftangriffe Israels

Bei darauffolgenden Unruhen im Westjordanland und Gazastreifen sind Dutzende Palästinenser verletzt worden, mehrere davon lebensgefährlich. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, mehrere Tausend Palästinenser seien an Ausschreitungen beteiligt gewesen. dpa/nd

Gaza. Nach palästinensischen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte am Freitag Positionen der islamistischen Hamas beschossen. Zwei von drei abgefeuerten Rakaten aus Gaza habe das Raketenabwehrsystem abgefangen, teilte die Armee mit. Israelischen Medien zufolge habe die dritte Rakete ein Gebäude getroffen. Niemand sei verletzt worden. Als Reaktion griffen israelische Panzer und die Luftwaffe Posten der Hamas im nördlichen Gazastreifen an.

