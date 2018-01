Hannover. Die Kliniken in Deutschland vermitteln immer mehr Gewebespenden von Verstorbenen für die Transplantation etwa von Augenhornhäuten oder Herzklappen. Wie die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation am Montag mitteilte, stieg die Zahl der eingegangenen Spendermeldungen 2017 auf rund 32 000 - gut 20 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Mehr als 2300 Menschen spendeten demnach im vergangenen Jahr Gewebe. Dadurch hätten über 4700 Menschen »zeitnah und sicher« mit einem Gewebetransplantat versorgt werde können. AFP/nd

