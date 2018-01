c/o

Calamondin - noch nie etwas davon gehört? Selbst beim japanischen Süßwarenhersteller Lotte war die Frucht bislang ziemlich unbekannt. Calamansi Chocolate Toppo - so lautet der korrekte Name des hitverdächtigten Produkts. Mit der exotischen Zitrusfrucht, die vor allem in der südostasiatischen Küche Anwendung findet, hat Lotte eine bislang mehr als sträflich vernachlässigte Geschmacksrichtung für einen Schokosnack gefunden.

Von allein wären die Lotte-Entwickler möglicherweise nie auf die kleinen, runden Früchte gekommen, die aussehen wie orangefarbene Zitronen. Schließlich sind sie in Japan ähnlich unbekannt wie in Europa.

Um ihre Treffsicherheit bei der Wahl der nächsten Trendsetter-Geschmacksrichtung zu erhöhen, haben sich die Entwickler High-Tech-Unterstützung geholt. Ein KI-Programm (Künstliche Intelligenz) hat riesige Datenmengen auf Kundenpräferenzen hin analysiert und mit den Eigenschaften einer langen Liste möglicher Zutaten abgeglichen. Am Ende kam die Software dann zu dem Schluss, dass die Calamondin-Frucht mit ihrem erfrischenden, aber dennoch süßen Geschmack die Kunden wohl am glücklichsten machen würde.

Auf Kundenfang geht das Unternehmen Lotte aber weniger mit den Geschmacksmerkmalen als mit einem Werbeslogan, der voller Stolz berichtet, dass die Kreation ganz allein durch Künstliche Intelligenz entstanden ist.

So ganz scheint Lotte seinen voll digitalen Entwicklern doch noch nicht zu vertrauen: Kürzlich gingen gerade einmal 1500 Packungen des KI-Snacks in den Testverkauf. Vorerst sind die Snacks auch nur Online zu ersteigern - und auch nur, wenn man sie gleich im Zehnerpack erwirbt.

Ob die KI-Kreation tatsächlich das Zeug zum kulinarischen Megatrend hat, wird sich zeigen. Fest steht, dass Japan in atemberaubender Geschwindigkeit neue kulinarische Trends setzt. Wer da nicht schnell in Vergessenheit geraten will, muss sich viel einfallen lassen.

Und der Branchenriese Lotte weiß, wie das geht. Erst vor wenigen Monaten brachte der Süßwarenhersteller einen Kaugummi auf den Markt, der angeblich die Gedächtnisleistung verbessern soll. Der Zusatz von Ginkgo Biloba soll dabei das Gedächtniswunder vollbringen, so lautete zumindest die Werbebotschaft. Für einen merklichen Effekt müsste man aber wohl sehr lange und sehr viel Kaugummi kauen. Da klingt die Künstliche-Intelligenz-Schokolade doch schon eher nach dem vielleicht ersten kulinarischen Trend des Jahres 2018.