Pulwama. Militante Rebellen haben in der zwischen Indien und Pakistan umstrittenen Grenzregion Kaschmir ein indisches Militärlager überfallen. Die Rebellen attackierten das Camp in der Nacht zum Sonntag mit Granatwerfern und automatischen Waffen, wie ein Sprecher der paramilitärischen indischen Polizei mitteilte. Die Sicherheitskräfte erwiderten das Feuer. Insgesamt wurden sieben Menschen getötet, davon vier Soldaten und drei Rebellen. Der Schusswechsel nahe der Stadt Pulwama dauerte fast zwölf Stunden an. In einem separaten Zwischenfall an der De-facto-Grenze zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil Kaschmirs erschossen pakistanische Grenzschützer einen indischen Soldaten. dpa/nd