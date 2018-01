Wer genug hat von »Sturm der Liebe«, öden Sportsendungen, den immergleichen Kitschfilmen, Til-Schweiger-Käse und Fernsehkrimis, in denen Kommissar A zu Assistentin B bedeutungsschwanger sagt: »Reich mir doch mal die Akte Meyer rüber, ich glaub’, ich hab’ da was entdeckt«, dem bleibt immer noch die Qualitätskomödie: In »Das Mädchen Irma la Douce« aus dem Jahr 1963 erzählt Billy Wilder die Liebesgeschichte zwischen einem Polizisten (Jack Lemmon) und einer Prostituierten (Shirley McLaine). Foto: ZDF/Leo L. Fuchs

3Sat, 22.25 Uhr