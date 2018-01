Der Sommer ist traditionell auch Zeitpunkt für die Schlossfestspiele, deren Macher vom 28. Juli bis 1. September die Oper »Rigoletto« von Giuseppe Verdi (1813-1901) aufführen wollen. Die Schloss-Walpurgis am 30. April feiere ihren zehnten Geburtstag mit einem erweiterten Programm. Ende 2018 soll es um eine besondere Leckerei gehen: Schokolade. »Wir stellen dar, wie sie sich in Deutschland vom Luxusartikel zum Alltagsprodukt entwickelt hat«, erklärte Juranek. Vom 6. Dezember bis April 2019 könnten Besucher unter anderem historische und neue Gussformen sowie Verpackungen bestaunen.

Schloss Wernigerode ist das meistbesuchte Museum Sachsen-Anhalts. Für das kommende Jahr kündigte Juranek eine wissenschaftlich begleitete Besucherbefragung an. »Wir machen das gemeinsam mit der Hochschule Harz und befragen über die vier Sommermonate unsere Gäste.«

Kunsthandwerk aus dem zentralasiatischen Hochland rückt das Museum Schloss Wernigerode im Harz in den Mittelpunkt seiner Sommerausstellung im kommenden Jahr. »Wir zeigen etwa 150 Objekte aus Tibet, darunter Schmuck wie prächtige Amulette«, sagte der Geschäftsführer der Schloss Wernigerode GmbH, Christian Juranek, der Deutschen Presseagentur. Die Ausstellung »Magie vom Dach der Welt« werde am 19. April eröffnet.

