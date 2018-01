c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Der neue Teil der »Star Wars«-Saga hat sich am letzten Wochenende des Jahres den Platz als erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika gesichert. Mit Einnahmen von 52,4 Millionen Dollar (43,6 Mio. Euro) in den USA und Kanada kam »Star Wars: Die letzten Jedi« dort auf insgesamt gut 517 Millionen Dollar (etwa 431 Mio. Euro). Damit überholte das Science-Fiction-Abenteuer das animierte Disney-Musical »Die Schöne und das Biest«, das 504 Millionen Dollar (420 Mio. Euro) einspielte.

Die aufwendig produzierten »Star Wars«-Filme müssen sich stets auch am Erfolg ihrer Vorgänger messen. Bislang hinkt »Die letzten Jedi« seinem Vorgänger-Titel »Star Wars: Das Erwachen der Macht« hinterher: Der Film hatte vor zwei Jahren über die Feiertage 742 Millionen Dollar (618 Mio. Euro) eingebracht. Dafür ist der aktuelle Titel schon jetzt kurz davor, die Gesamteinnahmen in den USA und Kanada für den »Star Wars«-Film »Rogue One: A Star Wars Story« zu übertreffen, der dort insgesamt 532 Millionen Dollar (443 Mio. Euro) eingebracht hatte.

Am wöchentlichen Ranking der nordamerikanischen Kinocharts änderte sich sonst kaum etwas: »Jumanji: Willkommen im Dschungel« (Platz 2), »Pitch Perfect 3« (Platz 3) und »The Greatest Showman« (Platz 4) hielten alle ihre jeweiligen Platzierungen der Vorwoche. Der Animationsfilm »Ferdinand«, in dem es um einen freundlichen Stier geht, hielt sich weiter auf dem fünften, der Pixar-Animationsfilm »Coco« über den mexikanischen Totentag auf dem sechsten Platz. dpa/nd