Die US-Krimiautorin Sue Grafton ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Schriftstellerin sei am Donnerstag nach einer zweijährigen Krebserkrankung gestorben, schrieb ihre Tochter Jamie am Freitag. Die Autorin lebte seit Anfang der 60er Jahre im kalifornischen Santa Barbara. Grafton habe stets darauf bestanden, dass ihre Bücher nie in Filme oder TV-Sendungen verwandelt werden, schrieb Jamie Grafton.

Sue Grafton half mit ihren Büchern, die Krimiwelt, in der Frauen lange nur als hilflose Opfer oder skrupellose Taktiererinnen dargestellt werden, zu verändern. Ihre Bücher drehten sich dabei auch um soziale Fragen wie Missbrauch, falsche Verurteilungen und Obdachlosigkeit. dpa/nd