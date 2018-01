Speyer. Eine Kundgebung der rechtsextremen NPD und eine Gegendemonstration sind am Samstag in Speyer laut Polizei problemlos verlaufen. Lediglich zwölf Demonstranten hätten bei der NPD-Veranstaltung »Lasst die Kirche im Dorf - und die Glocke im Turm« gegen die Kritik an sogenannten Hitlerglocken protestiert, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Gegenkundgebung eines »Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage« habe rund 150 Teilnehmer gezählt. dpa/nd