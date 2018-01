c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Gefällte Eichenstämme in einem Wald nahe Ivenrode Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Umweltministerium will die Struktur der Forstverwaltung überarbeiten. Die Zahl der Standorte soll von elf auf acht reduziert werden. »Bei der Verwaltung überlegen wir, ob wir nicht besser fahren, wenn wir Standorte zusammenlegen«, sagte Ministerin Claudia Dalbert (Grüne). Davon verspreche man sich kompetentere Teams. »Es geht nicht darum, Personal zu sparen.« Die Politikerin verwies auf die in der Koalition vereinbarten zusätzlichen 120 Stellen für ihr Ressort. 26 seien für den Forstbereich vorgesehen. Acht Einstellungen seien bereits abgeschlossen. Die Stellen sollen vor allem dem Landesforstbetrieb, der sich um den landeseigenen Wald kümmert, und dem Landeszentrum Wald, das den Privatwald betreut, zu Gute kommen. »Das sind unsere Betriebe, die sind gut und die will keiner kürzen«, sagte Dalbert. »Im Gegenteil: Wir wollen sie stärken.«

Die privaten Waldbesitzer sehen das anders. »Wir sind in die Pläne überhaupt nicht eingebunden«, kritisierte der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes, Franz Prinz zu Salm-Salm. Die Zahl der Forstämter-Standorte zu reduzieren nannte er »bemerkenswert«. Seit der Wende sei die Fläche des Privatwalds deutlich gestiegen. Für die immer größeren Flächen würde aber immer weniger Personal bereitgehalten. Im Land gebe es rund 51 000 Waldbesitzer, die auf Unterstützung angewiesen seien.

Laut Ministerium gibt es derzeit elf Verwaltungsstandorte - die Betriebsleitung in Halberstadt und zehn Betreuungsforstämter. Künftig sollen es acht sein. Neben der Betriebsleitung sollen sieben regionale Waldzentren eingerichtet werden. In Sachsen-Anhalt sind rund 530 000 Hektar mit Wald bedeckt, das ist etwa ein Viertel der Landesfläche. Etwas mehr als die Hälfte ist Privatwald, der Rest im Besitz von Bund, Land und Kommunen. Salm-Salm kritisierte, die Besetzung neuer Stellen komme nicht schnell genug. Der Ministerin warf er fehlende Bereitschaft zum Dialog vor. »Sie spricht nicht mit uns.« dpa/nd