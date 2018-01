Erst beim nächsten ordentlichen Landesparteitag der NRW-SPD im Herbst ist Kraft bereit, sich wenigstens offiziell für ihre Arbeit an der Spitze danken zu lassen - beim Parteitag im vergangenen Juni war sie nicht erschienen. Eine Rede plant die einstige »Herzdame der Sozialdemokratie« aber nicht. dpa/nd

Die Ex-Ministerpräsidentin will ihre voraussichtlich letzte Amtsperiode im Landtag anständig zu Ende bringen, ohne Wortführerin oder graue Eminenz zu sein. So hatte es auch Ex-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) 2010 nach seiner Wahlniederlage gehalten.

Verbittert wirkt Kraft nicht. Meist sieht man sie entspannt im Landtag sitzen. Selten reizt eine Provokation aus Reihen der schwarz-gelben Koalitionsfraktionen sie zu Zwischenrufen. Kraft genießt ihr zurückgewonnenes Leben: Zeit für Ehemann Udo, ihren erwachsenen Sohn Jan, ihren Garten, Sport, Zeit zum Alleinsein. Und: kein Dress-Code mehr. Vieles aus ihrem alten Leben hat die vom Naturell her ohnehin schnörkellose Diplom-Ökonomin entrümpelt.

Von Parlamentsbesuchern lässt die direkt gewählte Mülheimer Abgeordnete Kraft sich aber ansprechen. Und hier und da gibt es auf den Fluren auch einen kleinen Plausch mit Journalisten - streng vertraulich. Nicht mal den Namen ihres neuen Hundes, mit dem sie nun oft und gerne ihre Runden zieht, will sie verraten.

Hannelore Kraft sieht das anders. Sie will ihrer Partei beim Neuanfang nicht reinreden. Weder zu den Wahlen des Spitzenpersonals der NRW-SPD noch zu Sachfragen - wie eine Neuauflage einer großen Koalition - äußert sie sich offiziell. Auch Interviews hat sie nach der Wahlniederlage im Mai nicht wieder gegeben, in keiner Talkshow erzählt, wie ihr Leben heute aussieht.

Nicht jeder versteht das. »Sie hat sich Knall auf Fall zurückgezogen. Darauf war ihr Landesverband nicht vorbereitet«, sagt der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall der dpa. Nun seien in der tiefen Krise der Partei mit Norbert Römer (70) und Michael Groschek (61) zwei Männer an der Spitze von Landespartei und Fraktion, die sich selbst nur als Übergangslösung verstünden.

Jetzt sitzt die einst mächtigste Frau Nordrhein-Westfalens in der letzten Reihe des Landtags, arbeitet nur noch im Sportausschuss des Parlaments, hält keine Reden mehr und besucht auch keine Parteitage. Das ist der freiwillige Teil in ihrem neuen Leben.

Die Konsequenz daraus entschied die 56-Jährige ohne Zeitverzug: Nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der Wahlschlappe kündigte die damalige SPD-Landes- und stellvertretende Bundesvorsitzende den Rückzug aus allen Parteiämtern an. Nur einen Tag später räumte sie ihre Büros in Berlin.

14. Mai 2017: Regierungschefin Kraft verkündet ihren Rücktritt, der per Projektionstafel übertragen wird.

Von der Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens, des einwohnerstärksten Bundeslandes, zur Hinterbänklerin im Düsseldorfer Landtag: Hannelore Kraft (SPD) hat in den vergangenen Monaten einen radikalen Wandel durchlebt - teils erzwungen, teils freiwillig. Nicht erwünscht war im Mai natürlich die Niederlage bei der NRW-Landtagswahl, als Kraft mit nur 31,2 Prozent das schlechteste Ergebnis der NRW-SPD in der Landesgeschichte holte.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Bürger sehen Deutschland laut Umfrage in sozialer Schieflage / Zukunftsperspektiven im Osten negativer bewertet als im Westen

Kritik an »möglichem Missbrauch von Marktmacht«

700 Menschen nicht mehr in Gefangenschaft von Boko Haram

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!