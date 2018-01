c/o

Spitzenduell auf gehobenem Niveau: In seinem vorletzten »Tatort«-Fall hat sich Devid Striesow am Montagabend gegen die Schauspieler-Kollegin Heide Keller durchgesetzt, die zum letzten Mal mit dem »Traumschiff« im ZDF unterwegs war. Der ARD-Krimi »Mord ex Machina« über die Abgründe digitaler Technik mit Striesow als Kommissar Jens Stellbrink kam auf 7,92 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 21,4 Prozent. Zeitgleich sahen 6,7 Millionen Menschen (18,1 Prozent) den Abschied von »Traumschiff«-Chefstewardess Beatrice (Heide Keller) mit Kurs auf Los Angeles.

Die Konkurrenz schnitt deutlich schlechter ab: Der ProSieben-Actionfilm »Deadpool« mit Ryan Reynold verbuchte 2,89 Millionen Zuschauer (acht Prozent), die RTL-Show »Die schönsten Fernsehmomente« 2,53 Millionen (9,5 Prozent). dpa/nd