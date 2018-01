c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Regierungschef Michael Müller (SPD) sieht Chancen für einen Kompromiss mit der Initiative für mehr Videoüberwachung. «Ich sehe in der Sache gar nicht so große Differenzen», sagte Müller den Zeitungen «Bild» und «B.Z.». Die Initiatoren eines Volksbegehrens sammeln Stimmen, um 50 Orte mit viel Kriminalität rund um die Uhr überwachen zu lassen. Falls die Unterschriften zusammenkommen, «sollte man sich ernsthaft zusammensetzen». Möglicherweise gibt es Kompromisslinien«, sagte der Regierende Bürgermeister. In der rot-rot-grünen Koalition sind LINKE und Grüne gegen einen Ausbau der Videoüberwachung. dpa/nd