Französisches Boulevardtheater im Berlin-Style: Regisseur Thomas Donndorf (Regie, Bühne und Kostüme) versetzt Georges Feydeaus Komödie »Floh im Ohr« von der Belle Epóque in die heutige Hauptstadt. Statt im zwielichtigen Hotel lässt das Theaterensemble »Piff! Paff!« die Figuren auf dem Campingplatz und im Swingerclub auflaufen. Auf den Flyern werben sie mit Berliner Schnauze und einer weiß bemantelten Blondine: »Lieber Katze am Sack als Floh im Ohr.«

Im Stück selbst will Madame Chandebise ihren Mann überführen, nachdem er offenbar seine Hosenträger in einem Bordell vergessen hat. Mit einem parfümierten Brief lockt sie ihn dort in die Falle. Stattdessen aber nimmt die Verwechslungskomödie ihren Lauf. Feydaus Stücke sind bekannt dafür die Doppelmoral des Bürgertums zu entlarven. Was mit Hosenträgern begann, endet in Verwechslungen, Ohrfeigen, Rendezvous, Eifersucht und Seitensprüngen. Die Grenze zwischen Swingerclub und Alltagswelt verschwimmt mit jedem neuen Pärchen, das zusammenfindet. Ob das im heutigen Berlin mit seinen Fetischclubs und Poly-Stammtischen noch ein Schocker ist? nd Foto: PIFF!PAFF! e.V.

Premiere am 4. Januar »PIFF!PAFF! FLOH IM OHR« nach Georges Feydeau im Theaterforum Kreuzberg, Eisenbahnstraße 21, Kreuzberg. Weitere Vorstellungen bis 14. Januar