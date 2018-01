c/o

Frankfurt am Main. Einstiegslotsen sollen künftig dauerhaft an den Bahnsteigen der S-Bahn Rhein-Main für Ordnung und pünktliche Abfahrten sorgen. Der testweise Einsatz dieser Mitarbeiter habe sich bewährt und solle bis auf weiteres fortgesetzt werden, teilten die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund mit. Die uniformierten Mitarbeiter sollten in der Testphase Fahrgäste besser auf dem Bahnsteig verteilen, damit diese alle Türen zum Einstieg nutzen. Zudem verhinderten sie, dass sich Pendler nach Abfahrtssignal noch zwischen die Zugtüren drängen. »Die Haltezeiten und die Gesamtdurchfahrtszeit durch den Tunnel konnte mit Hilfe der Einstiegslotsen verbessert werden und auch unsere Fahrgäste reagieren verständnisvoll auf die Lotsen«, erklärte S-Bahn-Leiter Christian Roth. dpa/nd