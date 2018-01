Berlin. Riestern ist Verbraucherschützern zufolge häufig zu teuer. Von wenigen Ausnahmen abgesehen würden Produkte angeboten, »die die Erwartungen der Politik an kosteneffiziente Angebote zur kapitalgedeckten Altersvorsorge nicht erfüllen«, kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Experten hatten insgesamt 18 klassische Rentenversicherungen sowie fondsgebundene Modelle untersucht. Demnach waren die Effektivkosten - Wertminderung durch Kosten - meist höher als der Wert, der sich aus den Annahmen des Alterssicherungsberichts der Bundesregierung ergibt. »Im Ex-tremfall sind die Kosten um das Fünffacher höher«, hieß es in der Studie. Günstiger waren je nach Laufzeit nur maximal zwei Angebote für das staatlich geförderte Zusatzplus im Alter. Das Bundesarbeitsministerium wies darauf hin, dass es sich im Alterssicherungsbericht um Modellberechnungen handle und nicht um Prognosen. dpa/nd

