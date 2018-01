München. Die Produktion von Ökostrom in Deutschland hat ein Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns E.on produzierten Solar-, Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein Fünftel mehr als 2016. Nicht eingerechnet sind Biomasseanlagen, die weitere 38 Milliarden Kilowattstunden erzeugten. Erneuerbare Energien sind vom Wetter abhängig und unterliegen daher starken Schwankungen. Im stürmischen September und Dezember etwa erzeugten Windräder den Großteil des Ökostroms von je um die 16 Milliarden Kilowattstunden. Im Mai, Juli und August dagegen produzierten die 1,6 Millionen Solaranlagen je rund fünf Milliarden Kilowattstunden. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung stieg 2017 auf ein Drittel, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vor Weihnachten mitgeteilt hatte. dpa/nd

