London. Angesichts des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens hat die irische Billigfluglinie Ryanair bei der britischen Luftfahrtbehörde CAA eine eigene Betriebslizenz beantragt. Der Antrag sei am 21. Dezember von der neuen Tochtergesellschaft Ryanair UK eingereicht worden, teilte ein Sprecher mit. Die Lizenz für drei Routen innerhalb des Vereinigten Königreichs könne erforderlich werden, falls es im März 2019 zu einem harten Brexit kommen sollte. Im Oktober hatte bereits der ungarische Billigflieger Wizz Air eine in Großbritannien ansässige Tochtergesellschaft namens Wizz Air UK ins Leben gerufen. Die britische Fluggesellschaft Easyjet hatte im Juli eine Tochtergesellschaft in Österreich gegründet, um sich auch nach dem Brexit Zugang zum EU-Luftraum zu sichern. AFP/nd