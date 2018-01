Im vergangenen Jahr sind in Berlin so wenige Menschen im Straßenverkehr gestorben wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Bis zum 31. Dezember 2017 kamen nach Polizeiangaben 34 Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben. Der bisher niedrigste Wert der vergangenen Jahre lag 2013 bei 37 Toten. Im Vorjahr 2016 waren es 56 Verkehrstote. Die offizielle Statistik mit allen Unfallzahlen aus dem Straßenverkehr wird im Frühjahr von der Polizei vorgestellt. dpa/nd

Im Durchschnitt des Jahres 2017 gab es in der Hauptstadt 168 991 erwerbslose Männer und Frauen

Eine Volksinitiative will gegen die Schulbauoffensive des Senats mobil machen

