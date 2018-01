c/o

Peking. Nach dem Angebot von Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea schickt China einen Sondergesandten nach Seoul. Vizeaußenminister Kong Xuanyou werde am Freitag und Samstag zu einem »Meinungsaustausch« mit dem südkoreanischen Beauftragten für Friedensgespräche, Lee Do-Hoon, nach Südkorea reisen, teilte das Außenministerium in Peking am Donnerstag mit.

Nord- und Südkorea hatten in den vergangenen Tagen vorsichtige Signale der Entspannung ausgesandt: Die Neujahrsansprache von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wurde als Zeichen der Dialogbereitschaft mit dem Süden gewertet. Am Dienstag schlug Seoul für kommende Woche Gespräche mit dem Norden auf hoher Ebene vor. Am Mittwoch gaben Nord- und Südkorea einen seit knapp zwei Jahren abgeschalteten Kommunikationskanal wieder frei. AFP/nd