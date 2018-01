Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Magdeburg. Mehr als 50 Gemeinden, Städte und Landkreise haben 2017 das »Stark II«-Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt genutzt. Über die Investitionsbank seien 59 ältere Darlehen durch neue, zinsgünstige Kredite abgelöst worden, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Die Kommunen hätten bei jeder Umschuldung einen sofortigen Tilgungszuschuss von 30 Prozent erhalten. Somit seien aus 59 Alt-Krediten mit einem Volumen von 38,2 Millionen Euro neue Kredite über zusammen 26,9 Millionen Euro geworden. Das Land stellte dafür etwas mehr als 11,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie es weiter hieß. Im Gegenzug nahmen die Kommunen Lasten und Pflichten in Kauf. Am seit 2010 bestehenden Förderprogramm »Stark II« haben sich den Angaben zufolge inzwischen fast alle Kommunen beteiligt. dpa/nd