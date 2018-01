Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die ehemaligen Vorsitzenden der Grünen-Fraktion in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Camilla Schuler und Sebastian Füllgraff, sind sowohl der Linksfraktion als auch -partei beigetreten. Das teilte Norman Wolf, Vorsitzender der Linksfraktion in der Lichtenberger BVV, mit. »Ihre Entscheidung für uns LINKE betrachten wir als Anerkennung unserer Arbeit und freuen uns auf die kompetente Verstärkung in unserem Team«, sagte Wolf. Die Fraktion habe damit nun 20 Bezirksverordnete. Schuler und Füllgraff waren Ende 2016 aus der Grünenfraktion und -partei ausgetreten. Schuler begründete ihren Austritt bei den Grünen mit »erheblichen inhaltlichen Differenzen«. Sie stehe nicht für die Richtung, die die Grünen einschlagen würden. Hinzu kämen lokale Begebenheiten wie der Kampf um einen Grundschulstandort in Rummelsburg. jot