Antworten an spielplatz@nd-online.de oder per Post (Kennwort »Denkspiel/ Spielplatzseite«). Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. Januar. Absender nicht vergessen, wir verlosen unter den »Richtigen« zwei Buchpreise!

Deshalb bleibt es ein Rätsel, warum die Leute hierzulande mit Prozenten so oft auf Kriegsfuß stehen. Zwar kann Kollege Digital ganz ordentlich helfen - doch dazu muss man wenigstens wissen, was einzutippen ist. Erst jüngst erntete der Autor bei einem Bekannten, der sogar mit einem Investfonds liebäugelte, Staunen darüber, dass Prozent nicht gleich Prozentpunkt ist. Doch das ist ja schon höhere Mathematik im Vergleich zu diesen Lockerungsübungen:

Mit ein bisschen Prozentrechnung kann man superreich werden, denn sie ist Grundlage aller Spekulationsgeschäfte. Genauer: Überhaupt nur so kann man wirklich reicht werden.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!