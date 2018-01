Es wird Zeit, dass Aufnahme- und Studienbedingungen an die Arbeitserfordernisse angepasst werden. Gewollt oder nicht: Das Urteil thematisiert die Komplexität des Arztberufs und kann der Beginn einer kleinen Revolution sein.

Hier muss umgedacht werden, und das nicht nur in Bezug auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sondern auch hinsichtlich der Ausbildung und des Berufsbildes. Warum sollten Ärzte nicht zur Supervision verpflichtet werden, wie das in der Sozialpädagogik üblich ist? Der Mediziner von heute muss über soziale Kompetenzen verfügen und sollte im Umgang mit gängigen Sozialtechnologien vertraut sein. Entsprechend sollten bei der Ausbildung Praktika und Interdisziplinarität eine wichtige Rolle spielen.

Doch nicht nur das. Viele Arbeitsverhältnisse von Medizinern scheinen gewöhnlich geworden zu sein. Man liest von Überlastung, Zeitdruck oder Burn-out. Von nervenaufreibenden Hierarchien, überbordender Verwaltung und Schichtarbeit. Mit diesen Erscheinungsformen ordnet sich der Beruf des Arztes in die neoliberale Arbeitsweise der unterschiedlichen sozialen und pädagogischen Berufe ein. Das Weiß der Götter bekommt einen Grauschleier.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war überfällig, bedenkt man die Komplexität des Berufs des Mediziners. Das Berufsbild speist sich nicht mehr allein aus gehobener Allgemeinbildung und wissenschaftsorientiertem Wohlverhalten. Auch das Medizinstudium wie der Arztberuf an sich haben sich über die Jahrzehnte spezialisiert.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

»Und führe uns nicht in Versuchung«? Helge Meves hält die Neubearbeitung der Luther-Bibel für verfälschend und neoliberal

Steffen Schmidt über die Sicherheitskultur in der Computerbranche

Donald Trump will das Buch von Michael Wolff vom Markt klagen

Nelli Tügel über den Vorstoß gegen Geflüchtete in Österreich

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!