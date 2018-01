Erland gehörte in den 70er Jahren zu dem Technik-Team um Regisseur George Lucas für den ersten »Star Wars«-Film »Krieg der Sterne«. Er arbeitete auch an Filmen wie »Kampfstern Galactica«, »Star Trek: Der Film« und »Lifeforce - Die tödliche Bedrohung«. dpa/nd

Der britische Spezialeffekte-Pionier und Modellbauer Jonathan Erland bekommt für seine technischen Verdienste für die Filmindustrie einen Ehren-Oscar. Der »Gordon E. Sawyer Award« soll bei der Vergabe der sogenannten Technik-Oscars für wissenschaftlich-technische Errungenschaften am 10. Februar in Beverly Hills verliehen werden, wie die Oscar-Akademie mitteilte.

