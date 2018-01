Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Madrid. Der frühere Vizeregierungschef Kataloniens, Oriol Junqueras, bleibt hinter Gittern. Das Oberste Gericht in Madrid wies einen Antrag von Junqueras auf Entlassung aus der seit gut zwei Monaten andauernden U-Haft zurück. Nichts deute darauf hin, dass der Antragsteller »seine Absicht aufgegeben habe, die Unabhängigkeit Kataloniens durch eine einseitige Erklärung zu erreichen«, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Urteil der drei zuständigen Richter. Nach einem von der Regionalregierung am 1. Oktober trotz Verbotes abgehaltenen Unabhängigkeitsreferendum waren Junqueras und sieben weitere katalanische Politiker inhaftiert worden. Sechs der festgenommenen Ex-Minister der abgesetzten Regierung waren auf Kaution wieder freigekommen. dpa/nd