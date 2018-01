Lima. Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist nach seiner Begnadigung in der Nacht zum Freitag freigelassen worden. Der 79-Jährige verließ nach Medienberichten eine Klinik in der Hauptstadt Lima, in der er zwölf Tage lang behandelt worden war. Der amtierende Präsident Pedro Pablo Kuczynski hatte Fujimori an Heiligabend begnadigt, was heftige Proteste ausgelöst hatte. Fujimori war 2009 unter anderem wegen schweren Menschenrechtsverbrechen und Korruption während seiner Amtszeit (1990 bis 2000) zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. epd/nd