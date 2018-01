Der Senat wehrt sich gegen den jüngsten Beschluss des Verwaltungsgerichts zur Sonntagsöffnung von Geschäften. Die Richter hatten vor gut einer Woche entschieden, dass Läden an den Sonntagen während der Grünen Woche im Januar, der Berlinale im Februar und der Internationalen Tourismusbörse (ITB) im März geschlossen bleiben müssen. In der kommenden Woche werde das Land beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde gegen die Eilentscheidung einlegen, sagte ein Sprecherin der Senatsverwaltung für Arbeit am Freitag auf Anfrage. dpa/nd